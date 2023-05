Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters sowie eine Pressemitteilung der Europäischen Zentralbank berichten, werden im Euro-Raum spürbar weniger Kredite vergeben. Zwar waren es in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 immer mehr Kredite als in den jeweiligen Vorjahresmonaten, doch die Darlehen befinden sich in einem Abwärtstrend.In den 20 Euro-Ländern hätten im April 2023 4,6% mehr Darlehen an Unternehmen ausgereicht als vor Jahresfrist. Das Wachstum ...

