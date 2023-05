EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Konferenz

Mynaric kündigt Teilnahme des Managements an kommenden Investorenkonferenzen an



31.05.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 31. Mai 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) gab heute bekannt, dass das Management an den folgenden bevorstehenden Investorenkonferenzen im zweiten Quartal 2023 teilnehmen wird:

Emerging Growth Space Konferenz Virtuelle Unternehmens- und Panelpräsentation 7. Juni 2023 09:55 Uhr EST / 15:55 Uhr MEZ Moderatoren: Mustafa Veziroglu, Co-CEO, und Bulent Altan, Co-CEO Webcast

Jefferies Virtual Space Summit Virtuelle Präsentation 27. Juni 2023 09:00 Uhr EST / 3:00 Uhr MEZ Moderatoren: Mustafa Veziroglu, Co-CEO, und Stefan Berndt-von Bülow, CFO Weitere Informationen zum öffentlichen Webcast dieser Veranstaltungen finden Sie auf der Mynaric Investor Relations Website unter http://www.mynaric.com/investor-relations/calendar/ . Über Mynaric??? Mynaric (NASDAQ: MYNA )(FRA: M0YN ) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com



31.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com