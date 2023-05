Hören: Momentan hapert es mit dem Upload, wird dann auf http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch zu finden sein. Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/74 geht es um immer grössere Sorgen um Kapsch TrafficCom, dabei hatte CEO Georg Kapsch in einem Interview im März noch gut geklungen. Ein Hörer wünscht sich Zehetner. Zahlen gibt es von der VIG und Strabag, News von Palfinger, UBM, Valneva, Research zu DO&CO und AT&S mit einem Kursziel vom mehr als dreifachen des aktuellen Werts. Ach ja: Vor 17 Jahren war der Super-Tag der Post und im Cordoba 78 ...

