Vancouver (British Columbia), den 31. Mai 2023 / IRW-Press / - Atco Mining Inc. (das "Unternehmen" oder "Atco") (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9; US: ATMGF) freut sich bekannt zu geben, dass Atco nach dem Erwerb des 1.000 Hektar großen Projekts namens "Flat Bay" die Firma GroundTruth Exploration Ltd. damit beauftragt hat, die historischen geophysikalischen Daten im Konzessionsgebiet Flat Bay zu interpretieren. Das Projekt weist einen historisch kartierten Tiefstwert der Schwerkraft auf, der auf das Vorkommen eines Salzdoms in der Tiefe hinweist.

Die Rohdaten einer Schwerkraftuntersuchung aus dem Jahr 2013 werden auf ähnliche Weise modelliert werden wie die kürzlich vom Unternehmen durchgeführte Untersuchung. Darüber hinaus hat das Unternehmen historische seismische Daten und Interpretationen von Arbeiten aus dem Jahr 2005 erhalten, die darauf hinweisen, dass die Salzformationen eine domartige Struktur im Konzessionsgebiet bilden.

"Nach dem Erhalt der zusätzlichen Interpretation der Schwerkraftdaten können wir die Anomalie bestätigen, die wir in den vorläufigen Informationen und den historischen seismischen Arbeiten sehen", sagte Neil McCallum, Director von Atco. "Angesichts der kontinuierlichen finanziellen und gesellschaftspolitischen Unterstützung des Wind-Wasserstoff-Megaprojekts nebenan freuen wir uns auf die weitere Erschließung der Region."

Über Atco Mining (CSE: ATCM)

Atco ist ein Junior-Bergbauexplorer, der sich auf die Exploration von umweltfreundlichen Energiemetallen in allen Teilen Kanadas konzentriert. Daneben befasst sich Atco auch mit der Exploration sulfidreicher VHMS-Lagerstätten in Saskatchewan und sondiert Projektchancen im Bereich der Salzgewinnung im Westen von Neufundland. Besuchen Sie als Investor auch die Website des Unternehmens unter http://www.atcomining.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Atco Mining Inc.

E-Mail: info@atcomining.com

Telefon: (604) 681-0084

http://www.atcomining.com

