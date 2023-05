EQS-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SÜSS MicroTec SE: Hauptversammlung nimmt alle Beschlussvorlagen an



31.05.2023 / 14:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Garching, 31. Mai 2023 - Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, hat am heutigen Mittwoch erstmals seit 2019 wieder eine Hauptversammlung in Präsenz durchgeführt. Rund 100 Aktionär:innen waren der Einladung in das Haus der Bayerischen Wirtschaft nach München gefolgt. "Für mich ist die Hauptversammlung ein unverzichtbares Instrument der Aktienkultur. Der unmittelbare Austausch zwischen den Aktionär:innen und dem Unternehmen ist aus meiner Sicht nicht vollständig in die digitale Welt übertragbar", so Dr. Bernd Schulte, Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec SE. "Deshalb ist uns die Entscheidung für eine Hauptversammlung in Präsenz sehr leicht gefallen." Die Aktionär:innen haben alle Beschlussvorlagen der SÜSS MicroTec SE, überwiegend mit großer Mehrheit, angenommen. Dabei waren 51,5 Prozent des Grundkapitals anwesend. Die Präsentation und die Rede von Dr. Bernd Schulte sowie die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung können ab sofort unter www.suss.com/de/investor-relations/hauptversammlung abgerufen werden. Pressekontakt:

Sven Köpsel

Head of Investor Relations & Corporate Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151 Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com . Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.





Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Fax: +49 89 32007-451

Email: sven.koepsel@suss.com



31.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com