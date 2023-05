DJ PTA-News: tiscon AG: Mitteilung gemäß § 43 WpHG als Inhaber einer wesentlichen Beteiligung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Linden, den 31.05.2023 (pta/31.05.2023/14:01) - Es wird gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der PVM Private Values Media AG an der tiscon AG i.L., Linden, Deutschland, ISIN DE0007458804, WKN 745880 am 20. März 2023 die Schwelle von 10 % überschritten hat.

1. Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele (§ 43 Abs. 1 S. 3 WpHG) werden folgende Angaben gemacht:

- Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele (Nr. 1).

- Der Meldepflichtige beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen (Nr. 2).

- Der Meldepflichtige strebt die Einflussnahme die Besetzung von Leitungs- und Aufsichtsratsorganen an (Nr. 3).

- Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere auch nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an (Nr. 4).

2. Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel wird angegeben, dass es sich zu 100 % um Eigenmittel handelt, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.

Der Vorstand

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2023

tiscon AG i.L.

Nikolaus-Otto-Str. 11

35440 Linden

Postanschrift:

tiscon AG i.L.

Hausener Weg 29

60489 Frankfurt/Main

Disclaimer:

Sofern in dieser Unternehmensmitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der tiscon AG i.L. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der tiscon AG i.L. dar.

(Ende)

Aussender: tiscon AG Adresse: Nikolaus-Otto-Str. 11, 35440 Linden Land: Deutschland Ansprechpartner: Michael Winkel Tel.: +49 69 788 088 06-0 E-Mail: infomail@tiscon-ag.de Website: www.tiscon.de

ISIN(s): DE0007458804 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 08:01 ET (12:01 GMT)