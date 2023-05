Wien (www.fondscheck.de) - Die Lange Assets & Consulting GmbH, eine Tochtergesellschaft der Laiqon AG, verstärkt ihr Team, so die Experten von "FONDS professionell".Am 1. Juni 2023 nehme Eike Steinberg als Senior Berater und Finanzplaner seine Tätigkeit bei dem Hamburger Vermögensverwalter auf. Der 52-Jährige blicke auf über 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und Erfolge in der Gewinnung und Betreuung von institutionellen und gehobenen Privatkunden zurück, heiße es in einer Mitteilung. Steinberg sei insgesamt über 20 Jahre für Berenberg tätig gewesen, unter anderem im Investmentbanking und Wealth Management in Hamburg, Mailand und Frankfurt. Zwischenzeitliche weitere Stationen seien beispielsweise Swiss Life und die Deutsche Bank gewesen. Zuletzt habe er die Beratung von institutionellen Portfoliomanagern bei Capinside, einem Tochterunternehmen der Universal Investment, verantwortet. ...

