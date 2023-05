Die Rally der Angst mündete beim DAX in einem neuem Allzeithoch. Und doch bleiben viele Fragen offen. BO¨RSE ONLINE stellt die Top-Favoriten aus dem Leitindex vor Vergangenen Freitag war es so weit: Der DAX markierte ein neues Allzeithoch bei 16.332 Punkten. Der bisherige Höchststand datierte vom 18. November 2021. Entgegen den Erwartungen vieler Börsenprofis kletterte das Barometer in den vergangenen Monaten von einem Hoch zum na¨chsten - trotz ...

