EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Nachhaltigkeitsaktivitäten im Geschäftsjahr 2022 weiter ausgebaut



31.05.2023 / 14:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Pressemitteilung Nr. 8/2023

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 Nachhaltigkeitsaktivitäten im Geschäftsjahr 2022 weiter ausgebaut Haselünne, 31. Mai 2023 - Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat ihren freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Es ist der sechste Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmensgruppe. "Eine kontinuierliche, transparente Kommunikation in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales ist für uns von herausragender Bedeutung, weshalb wir auch für das Geschäftsjahr 2022 wieder einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht erstellt haben", so Ralf Brühöfner, CFO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. "Auch wenn die mediale Berichterstattung im vergangenen Jahr maßgeblich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt war, haben viele wichtige Nachhaltigkeitsthemen in der öffentlichen Wahrnehmung zusätzliches Gewicht erhalten. Energiekrise, der heißeste und trockenste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung, zunehmende Menschenrechtsverletzungen - um nur einige Stichpunkte zu nennen, die dies belegen", so Brühöfner weiter. Auch in der Berentzen-Gruppe seien die Nachhaltigkeitsaktivitäten erneut intensiviert worden. "Ein ganz besonderes Highlight war für uns die Errichtung von Photovoltaikanlagen an unseren Produktionsstandorten Haselünne und Minden", erklärt Brühöfner. Diese würden ausreichen, um etwa 16 bis 18 Prozent des Stromverbrauchs an den beiden Standorten zu decken. Weitere wichtige Maßnahmen seien im Geschäftsjahr 2022 unter anderem die Einführung eines nachhaltigkeitsbezogenen Risikomanagementsystems, die Implementierung eines Umweltmanagementsystems sowie die Umstellung auf eine energieeffizientere Dampferzeugung in der Produktion gewesen. "Auch in Zukunft werden wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Neben anderen Maßnahmen planen wir in diesem Jahr beispielsweise weitere Investitionen in eine autarkere Versorgung mit erneuerbaren Energien", so Brühöfner abschließend. Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 ist veröffentlicht unter: www.berentzen-gruppe.de/verantwortung/csr-publikationen Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt Unternehmenskommunikation

& Investor Relations Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de ir@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



31.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com