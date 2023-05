Danone S.A. - ist das eine große Trendwende?

Thomas Bopp,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Aktienanstieg des französischen Lebensmittelherstellers Danone S.A. wurde Ende April in einer massiven Widerstandszone abrupt gestoppt. Seitdem geht es nach unten. Fällt jetzt die Aktie weiter, oder ergibt sich mit dieser Korrektur die Chance auf einen günstigen Einstieg? Die Antwort gibt Thomas Bopp im nachfolgenden Beitrag.

Danone S.A. gehört zu den größten Nahrungsmittelproduzenten Europas und ist weltweit die Nummer 1 im Bereich von Milch-Produkten. Des Weiteren zählt zu der Produktpalette auch Mineralwasser. Die Marken Evian und Volvic sind auch hier ganz weit vorne dabei und belegen Platz 2. Früher produzierte Danone auch Saucen, Gewürze und Gebäck, wobei mittlerweile der Verkauf dieser Sparten umgesetzt wurde. Stattdessen verlagerte sich der Fokus auf das Geschäft rund um Babynahrung.

Das scheint sich auszuzahlen. Im ersten Quartal 2023 ist der Umsatz nach einer Preiserhöhung deutlich gestiegen. Der französische Hersteller von Joghurts, abgefülltem Wasser und Säuglingsnahrung erzielte zwischen Januar und Ende März einen Umsatz von 6,96 Milliarden Euro im Vergleich zu 6,24 Milliarden Euro aus dem Vorjahr. Das war ein Anstieg um 10,5 %, wobei Preiserhöhungen 10,3 % ausmachten. Gerade die Geschäftsbereiche Wasser und Spezialnahrung verzeichneten beide einen Umsatzanstieg von 12 %. Mit Blick auf das Gesamtjahr wird nunmehr von einem organischen Wachstum zwischen insgesamt vier und sechs Prozent ausgegangenen, während zuvor noch drei bis fünf Prozent anvisiert waren.

Diese Daten hatten die Aktie im ersten Quartal gehörig beflügelt. Innerhalb weniger Monate stieg die Aktie von rund 50 auf über 61 Euro. In dem dort befindlichen, massiven Widerstandsbereich, der im langfristigen Chart aus Abbildung 1 in Form des unteren roten Balkens abgezeichnet ist, setzten starke Gewinnmitnahmen ein. Diese führten die Aktie wieder nach unten bis in den Bereich von 56 Euro. In Abbildung 1 ist zu sehen, dass mit diesem Kursrutsch eine Unterstützungszone (grün) bereits im ersten Anlauf wieder unterschritten wurde. Eine Gegenbewegung könnte ideal sein, eine Short-Position zu eröffnen

Abbildung 1 -Danone S.A. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 22.06.2017 bis 31.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ein Blick auf den kurzfristigen Chart (Abbildung 2) zeigt, dass mit dieser Korrektur auch der eingezeichnete graue Aufwärtstrend unterschritten wurde. Der Kursrutsch für die Aktie sogar bis zur untersten 150,12 Euro. Der Supertrend-Indikator, der stets entweder auf Kauf oder auf Verkauf steht, hat bereits letzte Woche schon in den Verkaufsmodus geschaltet. Der Indikator wird seitdem oberhalb des Kursverlaufes als rote Linie berechnet. Mit dem Bruch des grauen Aufwärtstrends wurde auch die grün gepunktete 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.

Abbildung 2 - Danone S.A. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.05.2022 bis 31.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Fällt die Aktie weiter unter 75,12 Euro, kommt zu dem bestehenden Supertrend-Verkaufssignal noch die Unterschreitung der waagerechten, grünen Linie bei 55,12 Euro hinzu alles spricht dann für einen weiteren Rückgang bis zur 200-Tage-Linie bei 51 Euro.

Falls dagegen die grüne Unterstützungslinie hält, könnte die Korrektur beendet sein. In der Folge könnte das Danone-Papier wieder bis in den Bereich um 60 Euro vorstoßen.

Die nachfolgend vorgestellten Faktor-Zertifikate könnten je nachdem, ob die Korrektur in Kürze beendet wird oder es zu einer Trendfortsetzung in Richtung Süden kommt, zur Positionseröffnung genutzt werden. Allerdings rate ich Ihnen zur Absicherung Ihrer Position mithilfe eines Stopps auf der jeweils gegenüberliegenden Seite. Demzufolge sollte die Schließung einer Long-Position stattfinden, sobald die Aktie unter die Unterstützung bei 55 Euro fällt. Die Glattstellung einer eröffnete Short-Position sollte bei einem Anstieg über den Supertrend-Indikator, der aktuell bei 58 Euro berechnet wird, erfolgen.

Faktor-Bull-Optionsschein auf die Danone S.A. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor Danone S.A. HC5V2W 6,46 48,765183 53,641701 8

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.05.2023; 13:50 Uhr

Faktor-Bear-Optionsschein auf die Danone S.A. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Danone S.A. HC6NZX 16,71 61,910182 57,576469 -9

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.05.2023; 13:50 Uhr

Weitere Produkte auf Infineon finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Danone S.A. - ist das eine große Trendwende? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).