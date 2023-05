NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Mittwoch seine moderaten Vortagesverluste zunächst etwas ausweiten. Für Verunsicherung sorgen Börsianern zufolge enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Die konjunkturelle Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich verlangsamt.

Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,36 Prozent tiefer bei 32 924 Punkten. Der US-Leitindex hatte am Vortag unter der anhaltenden Rest-Unsicherheit rund um den Schuldenstreit in den USA gelitten.

Indes hat der Gesetzesentwurf zum Abwenden der Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten eine wichtige Hürde im Repräsentantenhaus genommen. Der zuständige Ausschuss machte Medienberichten zufolge den Weg für eine Abstimmung über die parteiübergreifende Einigung frei. Über den Entwurf soll nun voraussichtlich am Mittwoch in der Parlamentskammer debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung an. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sah sich zuvor mit dem wachsenden Widerstand radikaler Mitglieder seiner Partei konfrontiert.

Mit Blick auf die Einzelwerte dürften Aktien aus dem Umfeld von Hewlett Packard nach der Vorlage von Geschäftszahlen teils deutlich unter Druck geraten. So sackten die Papiere von Hewlett Packard Enterprise bereits im vorbörslichen US-Handel um knapp neun Prozent ab. Das Informationstechnikunternehmen hatte mit seinem Umsatzausblick enttäuscht.

Für die Anteilsscheine von HP Inc ging es vorbörslich um fast sechs Prozent nach unten. Der Umsatz des PC- und Druckerherstellers war deutlicher eingebrochen als befürchtet. Dies zeugt Börsianern zufolge von der schwachen Nachfrage im PC-Markt. Im Sog dessen büßten die Anteilsscheine des PC-Herstelltes Dell mehr als zwei Prozent ein.

Die Aktien von American Airlines hingegen stiegen im vorbörslichen Geschäft um mehr als zwei Prozent. Die Fluggesellschaft hatte mit ihrer Prognose für den bereinigten Gewinn im zweiten Quartal positiv überrascht.

Ein positiver Analystenkommentar der Deutschen Bank bescherte den Papieren des Autovermieters Avis Budget ein vorbörsliches Plus von gut vier Prozent. Die kurz- und mittelfristigen Erwartungen in Bezug auf die Preise für Mietwagen und den Wert der Nutzerfahrzeuge seien zu negativ, schrieb Analyst Chris Woronka./la/jha/

