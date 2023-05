Die Bohrkerne haben den Zoll erfolgreich passiert

Anzeige / Werbung

In der Zwischenzeit hat Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) alle notwendigen Genehmigungen von den senegalesischen Behörden erhalten, die notwendig sind, um die Bohrkerne der jüngsten Explorationskampagne an das ALS Labor in Kanada versenden zu können. Mit dem Vorliegen der letzten notwendigen Erlaubnis wurden die Proben sofort auf den Weg gebracht, sodass die Ladung den Zoll in der Zwischenzeit unbeanstandet passiert hat.

Bohrproben und Bohrkerne an das auswertende Labor zu verschicken, ist für die meisten Explorationsunternehmen keine große Herausforderung. Anders stellt sich die Lage bei Haranga Resources dar, denn das Unternehmen sucht nach Uran und daher ist es naheliegend, zu vermuten, dass die Bohrproben radioaktives Material enthalten.



Entsprechend hoch ist der Aufwand, der im Vorfeld des Versands betrieben werden muss. Er hat sich in den letzten Monaten nochmals erhöht, denn die Regierung des Senegals hat in im vergangenen Jahr durch verschiedene administrative Maßnahmen dafür Sorge getragen, dass die Richtlinien der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eingehalten werden. Dazu wurde die Atomgesetzgebung des Landes nochmals aktualisiert.

Haranga Resources erfährt die volle Unterstützung der Regierung des Senegals

Nachdem diese Herausforderungen nun gemeistert sind und die Bohrproben in Kürze im Labor ankommen werden, richtet sich der Blick von Haranga Resources auf die Ergebnisse der Laboruntersuchungen und die Erstellung einer ersten Schätzung für eine Ressource. Sie wird aus den jetzt zu untersuchenden Bodenproben wie aus den historischen Bohrdaten gespeist werden, die Informationen zu etwa 65.000 Bohrmetern enthalten.



Haranga Resource hofft, dass die ersten Untersuchungsergebnisse aus dem Labor bereits in den nächsten zwei bis drei Wochen eintreffen könnten. Der Abschluss der Arbeiten an der Erstellung der Mineralressource könnte seinerseits sechs bis acht Wochen nach dem Eintreffen der letzten Bohrergebnisse aus dem Labor erfolgen.



Auch wenn sich die Details dieser Arbeiten derzeit nur grob planen lassen, weil Haranga Ressources auf die Zuarbeiten von Fremdanbietern, wie dem Labor und den Spezialisten für die Erstellung von Mineralressourcen angewiesen ist, ergibt sich dennoch ein sehr straffer und ambitionierter Zeitplan.