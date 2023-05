Amazons Alexa kann künftig nicht mehr mit Promistimmen antworten - nicht so schlimm, oder? Der Fall zeigt exemplarisch, was das ganz grundlegende Problem von Abo-Diensten ist, findet unsere Redakteurin. Es wirkt nur wie eine kleine Meldung: Amazon stellt Celebrity-Voices für sein Sprachassistenzsystem Alexa ein - künftig werden kein Samuel L. Jackson und keine Melissa McCarthy mehr die Frage nach der Uhrzeit beantworten oder aus Blockbustern zitieren. Na und? In Deutschland war das Feature eh nie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...