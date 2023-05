Die im ATX Prime notierte Austriacards will die Liquidität und Handelbarkeit der Akte steigern und schlägt der ordentlichen Hauptversammlung am 30.06.2023 daher eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vor. Konkret soll das Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 18.176.934 um EUR 18.176.934 auf künftig EUR 36.353.868 durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR 18.176.934 der im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen gebundenen Kapitalrücklagen in Grundkapital unter gleichzeitiger Ausgabe von 18.176.934 Stück neuer Aktien, erhöht werden. Für jede Aktie wird daher eine neue Aktie auf das jeweilige Depot gebucht.

