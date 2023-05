FACC-CFO Ales Starek im Interview mit börsenradio.at zum Luftverkehr: "Die Luftfahrt nimmt zu, die Menschen wollen reisen, der Wunsch nach Mobilität ist ungebrochen. Wir merken, dass die Kapazitäten zunehmen, es werden neue Flugzeuge gebraucht, die Flotten werden erweitert, die Abrufzahlen legen zu. Und FACC-Teile sind meistens dabei. Wie sehen in der Entwicklung der Luftfahrt regionale Unterschiede. Die lokale, sprich die europäische und amerikanische Luftfahrt ist weitgehend auf Vor-Coronaniveau, interkontinental gibt es noch Aufholbedarf, China erholt sich, aber liegt noch nicht auf dem Niveau von Vor-Corona."Zu den Kosten: "Mit der Inflation hat jeder zu kämpfen. In Österreich sind die Lohnabschlüsse auf höherer Ebene als in anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...