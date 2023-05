Weltweit, aber insbesondere in China tobt, derzeit eine Preisschlacht unter Autobauern. Initiiert wurde diese im Oktober von Tesla. Seitdem sind mehrere Wettbewerber dem Beispiel gefolgt. Der Volkswagen-Konzern verlor in der Folge seine Spitzenposition in Fernost. An den Rabattschlachten will VW sich dennoch nicht um jeden Preis beteiligen.Das erklärte der China-Chef des Wolfsburger Autobauers Ralf Brandstätter in einem am Mittwoch von VW veröffentlichten Interview. Die Wirtschaftlichkeit stehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...