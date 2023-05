Die Ölpreise befinden sich seit der vergangenen Woche wieder auf dem Rückzug. Erst sorgte ein hochrangiger russischer Politiker für Druck, dann der Streit um die US-Schuldenobergrenze. Am Mittwoch nun verunsichern schwache Daten aus China. Ein Anstieg der globalen Ölnachfrage ist nicht in Sicht. Auch das kommende Opec-Treffen verunsichert. Überraschend schwache Konjunkturdaten aus China sorgen an den Rohölmärkten für fallende Notierungen. In der ...

