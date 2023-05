Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp (304/23)

As from June 1, 2023, the market segment for the instruments specified below will change from STO Warrants to STO Warrants Extend E. The ISIN codes will remain unchanged Long name ISIN Current Market New Market Segment as of Segment effective date -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3G SE002020039 STO Warrants STO Warrants Extend E 16200NDS 2 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3S SE002020035 STO Warrants STO Warrants Extend E 15600NDS 0 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3S SE002020036 STO Warrants STO Warrants Extend E 15800NDS 8 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3G SE002020037 STO Warrants STO Warrants Extend E 16400NDS 6 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3G SE002020038 STO Warrants STO Warrants Extend E 16300NDS 4 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3S SE002020034 STO Warrants STO Warrants Extend E 15500NDS 3 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3H SE002020031 STO Warrants STO Warrants Extend E 16500NDS 9 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3H SE002020032 STO Warrants STO Warrants Extend E 16300NDS 7 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3H SE002020033 STO Warrants STO Warrants Extend E 16200NDS 5 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3T SE002020029 STO Warrants STO Warrants Extend E 15600NDS 3 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3T SE002020030 STO Warrants STO Warrants Extend E 15700NDS 1 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3I SE002020027 STO Warrants STO Warrants Extend E 16400NDS 7 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3U SE002020023 STO Warrants STO Warrants Extend E 15400NDS 6 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3U SE002020024 STO Warrants STO Warrants Extend E 15600NDS 4 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3I SE002020028 STO Warrants STO Warrants Extend E 16200NDS 5 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3U SE002020025 STO Warrants STO Warrants Extend E 15800NDS 1 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3I SE002020026 STO Warrants STO Warrants Extend E 16600NDS 9 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3J SE002020022 STO Warrants STO Warrants Extend E 16400NDS 8 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3V SE002020018 STO Warrants STO Warrants Extend E 15500NDS 6 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3J SE002020019 STO Warrants STO Warrants Extend E 17000NDS 4 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3V SE002020016 STO Warrants STO Warrants Extend E 15100NDS 0 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3J SE002020020 STO Warrants STO Warrants Extend E 16800NDS 2 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3J SE002020021 STO Warrants STO Warrants Extend E 16600NDS 0 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3V SE002020017 STO Warrants STO Warrants Extend E 15300NDS 8 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3L SE002020014 STO Warrants STO Warrants Extend E 16600NDS 5 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3X SE002020010 STO Warrants STO Warrants Extend E 15300NDS 3 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3L SE002020015 STO Warrants STO Warrants Extend E 16400NDS 2 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3X SE002020011 STO Warrants STO Warrants Extend E 15500NDS 1 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3L SE002020012 STO Warrants STO Warrants Extend E 17000NDS 9 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3L SE002020013 STO Warrants STO Warrants Extend E 16800NDS 7 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS3X SE002020009 STO Warrants STO Warrants Extend E 15100NDS 5 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4R SE002020002 STO Warrants STO Warrants Extend E 15100NDS 0 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4F SE002020006 STO Warrants STO Warrants Extend E 16800NDS 1 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4R SE002020003 STO Warrants STO Warrants Extend E 15300NDS 8 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4F SE002020007 STO Warrants STO Warrants Extend E 16600NDS 9 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4R SE002020004 STO Warrants STO Warrants Extend E 15500NDS 6 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4F SE002020008 STO Warrants STO Warrants Extend E 16400NDS 7 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4F SE002020005 STO Warrants STO Warrants Extend E 17000NDS 3 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4R SE002020001 STO Warrants STO Warrants Extend E 14900NDS 2 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4X SE002019996 STO Warrants STO Warrants Extend E 15500NDS 6 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4L SE002019999 STO Warrants STO Warrants Extend E 16600NDS 0 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4L SE002019997 STO Warrants STO Warrants Extend E 17000NDS 4 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4X SE002019993 STO Warrants STO Warrants Extend E 14900NDS 3 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4L SE002019998 STO Warrants STO Warrants Extend E 16800NDS 2 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4L SE002020000 STO Warrants STO Warrants Extend E 16400NDS 4 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4X SE002019994 STO Warrants STO Warrants Extend E 15100NDS 1 -------------------------------------------------------------------------------- DAXS4X SE002019995 STO Warrants STO Warrants Extend E 15300NDS 8 -------------------------------------------------------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.