IPOs:31.05.2006: Oesterreichische Post: Oesterreichische Post mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,60 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 53,20 Mio. Euro). zum Kalender Extrema:31.05.2006: Top 1: Österreichische Post: 14.21% - [Top 2: 9.79% (30.11.2007), Top 3: 8.85% (14.04.2009)] zum Kalender Umsatzextrema:31.05.2006: Bester - Österreichische Post: 346.130.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 21,7 Euro, Stück (Einfachzählung): 7.975.333 zum Kalender Indexumstellungen:31.05.2000: AMS scheidet aus dem ATX aus zum Kalender over MA200:31.05.2006: S Immo: Am längsten über MA200: 1301 Tage (endete am: 31.05.2006) Bisher gab es an einem 31. Mai 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 31.05 ....

