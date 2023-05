Nasdaq Helsinki Ltd: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp As from 1 June, 2023, the market segment for the instruments specified below will change from HEL Warrants to HEL Warrants Extended E. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name Current Market New Market Segment as of Segment effective date FI400053856 DAX3G16300ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 6 S FI400053855 DAX3G16400ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 8 S FI400053854 DAX3G16500ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 1 S FI400053850 DAX3H16300ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 9 S FI400053849 DAX3H16500ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 1 S FI400053848 DAX3H16600ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 3 S FI400053844 DAX3I16500ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 2 S FI400053843 DAX3I16700ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 4 S FI400053842 DAX3I16900ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 6 S FI400053841 DAX3I17100ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 8 S FI400053836 DAX3J16500ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 8 S FI400053835 DAX3J16700ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 0 S FI400053834 DAX3J16900ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 3 S FI400053833 DAX3J17100ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 5 S FI400053851 DAX3S15700ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 7 S FI400053852 DAX3S15800ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 5 S FI400053853 DAX3S15900ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 3 S FI400053845 DAX3T15600ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 9 S FI400053846 DAX3T15700ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 7 S FI400053847 DAX3T15800ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 5 S FI400053837 DAX3U15000ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 6 S FI400053838 DAX3U15200ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 4 S FI400053839 DAX3U15400ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 2 S FI400053840 DAX3U15600ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 0 S FI400053829 DAX3V15000ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 3 S FI400053830 DAX3V15200ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 1 S FI400053831 DAX3V15400ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 9 S FI400053832 DAX3V15600ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 7 S FI400053828 DAX4L16700ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 5 S FI400053827 DAX4L16900ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 7 S FI400053826 DAX4L17100ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 9 S FI400053823 DAX4X15200ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 6 S FI400053824 DAX4X15400ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 4 S FI400053825 DAX4X15600ND HEL Warrants HEL Warrants Extended E 1 S Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260