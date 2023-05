ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach der Build-Konferenz in Seattle von 300 auf 345 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Karl Keirstead hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die aufkeimenden Chancen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bei dem US-Softwarehersteller positiv hervor sowie die stringente Umsetzung der Managementziele. Sein Kursziel hob er vor allem wegen der allgemeinen Neubewertung im gesamten Software-Sektor an. Die Aktie sei aber bereits fair bewertet, ergänzte er./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2023 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2023 / 03:11 / GMT





