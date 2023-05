DJ Merck investiert 35 Millionen Euro in Schottland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA investiert 35 Millionen Euro in ihre Kapazitäten für Biosicherheitsprüfungen an ihren schottischen Standorten in Glasgow und Stirling. Wie der Darmstädter DAX-Konzern erklärte, ist die Prüfung auf biologische Sicherheit ein entscheidender Prozessschritt während der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, um zu gewährleisten, dass diese sicher und wirksam sind und die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Durch den Ausbau würden fast 500 neue Arbeitsplätze geschaffen und die Belegschaft des Wissenschafts- und Technologiekonzerns an beiden Standorten auf insgesamt über 1.200 Mitarbeitende wachsen.

