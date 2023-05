NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einem uneinheitlichen Handelsstart nachgegeben. Vor allem Standardwerte schwächelten. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China belasteten, da dort die Erholung der Wirtschaft ins Stocken geraten ist. Just veröffentlichte US-Konjunkturdaten sowie die im Tagesverlauf vorgesehene Abstimmung über den Kompromiss im US-Schuldenstreit im Kongress sorgten darüber hinaus für weitere Verunsicherung.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,72 Prozent auf 32 805,07 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,65 Prozent auf 4178,08 Zähler. Der Nasdaq 100 verlor 0,40 Prozent auf 14 296,80 Punkte und hielt sich damit etwas besser. Seit Jahresbeginn hat sich der Auswahlindex der Technologiewerte nun bereits um rund 30 Prozent erholt und ist damit zurück auf dem Niveau vom April 2022. Zuletzt sorgte vor allem die Fantasie rund um künftige Chancen Künstlicher Intelligenz für Euphorie in der Branche. Ausgelöst wurde sie in der vergangenen Woche durch einen beeindruckenden Ausblick des Chipkonzerns Nvidia ./ck/stw

