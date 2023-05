New York / Berlin (ots) -Der globale digitale Musikanbieter TIDAL (http://www.tidal.com/) stellt mit TIDAL Artist Home heute eine neue Künstlerplattform vor. Die langfristige Vision: Musikschaffenden mehr Kontrolle über ihren eigenen Werdegang zu geben - angefangen mit ihrer Präsenz auf TIDAL."Durch TIDAL Artist Home sollen die Artists und ihre Teams wieder mehr Zeit und Energie haben, um sich auf die Kunst konzentrieren und davon nachhaltig leben zu können", erläutert Agustina Sacerdote, Global Head of Product bei TIDAL. "TIDAL Artist Home ist die Basis für eine Zukunft, in der Streaming nur eine von vielen Möglichkeiten sein wird, mit denen wir Musikschaffende unterstützen können."Mit TIDAL Artist Home haben Künstler direkte Kontrolle über die Inhalte, die Fans auf ihrem TIDAL-Profil sehen. Mit dem Zugang zur eigenständigen Bearbeitung ihrer Profilinhalte haben Artists nun das nötige Werkzeug, um wichtige Veröffentlichungen und Kampagnen selbst zu präsentieren. Außerdem können sie sehr einfach aktuelle Informationen teilen und die Angaben zu ihren Social-Media-Accounts pflegen, um aus TIDAL-Hörern langfristig auch Social-Media-Follower zu machen.Die Möglichkeit, über die Plattform Aktualisierungen für Alben, EPs und Singles direkt bei TIDALs Content Operations anzufragen, komplettiert den Grundgedanken von TIDAL Artist Home. Größere Künstler können ihr TIDAL Artist Home-Konto auch für ihr Team freigeben. Den einzelnen Teammitgliedern können dabei verschiedene Rollen und Zugriffsrechte mit vollem oder limitiertem Zugang zugewiesen werden."Für Künstler wie mich ist es wichtig, auf einfache Art die eigene Präsenz auf TIDAL selbst verwalten zu können", erzählt der aufstrebende Künstler AKINYEMI (https://listen.tidal.com/artist/8768434). "Es ist sehr besonders für mich, am Entwicklungsprozess von TIDAL Artist Home teilgenommen zu haben und es freut mich, dass ein Unternehmen wie TIDAL Künstler und Künstlerinnen in diese Prozesse mit einbezieht."Weitere Informationen über TIDAL Artist Home unter: tidal.com/forartistsWeitere Infos und Bildmaterial im Press-Kit (https://guerilla.promo/tidal-artist-home-presskit-gsa)Pressekontakt:Paula Emilia Huppertzhttps://guerilla-media.com/paula@guerilla-media.com+49 30 616 22 46Original-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118244/5522188