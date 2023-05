Im schwachen Marktumfeld verliert am Mittwoch auch die Siemens-Aktie deutlich an Boden. Ein neuer Auftrag über mehr als eine halbe Milliarde Euro für die Zugsparte kann dabei keinen Schwung verleihen. Dennoch ist das kürzlich erreichte Rekordhoch bei 161,02 Euro noch immer nicht weit entfernt.Siemens Mobility wird demnach weiterhin von TranspennineTrains betriebene Züge in England warten. Ein Servicevertrag für 51 Züge wurde um acht Jahre bis 2031 verlängert, der Vertrag hat ein Volumen von 530 ...

