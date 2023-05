Buchstäblich in letzter Minute hatte der FC Bayern München am Samstag doch noch den Dortmundern die Meisterschale entreißen können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 % hätte die Meisterschaft eigentlich an den Borsigplatz gehen müssen und dementsprechend war die Aktie auch schon ein Stück weit vorausgelaufen. Mit dem geplatzten Traum entwich dann entsprechend auch aus dem Kurs die Luft. Ab 3,90 € oder darunter fängt die Aktie aber zumindest aus Trading-Gesichtspunkten langsam wieder an, interessant zu werden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 22.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Fehlende Marktbreite - keine Eile für Aktionismus++ Technologieaktien mit deutlicher Bewertungsausweitung++ PROSIEBENSAT.1 MEDIA zuversichtlich für 2. Halbjahr++ Lupe: US-MedizintechnikmarktBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info