DJ PTA-News: tiscon AG: Ergebnisse der a.o. Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt, den 31.05.2023 (pta/31.05.2023/16:42) - Die tiscon AG iL gibt die Ergebnisse der ausserordentlichen Hautpversammlung vom 17.05.2023 bekannt. Die vorgeschlagene Tagesordnung fand bei den Aktionären mehrheitlich Anklang, und die Beschlüsse wurden mit den erforderlichen Mehrheiten gefaßt. "Ich danke allen Aktionären für das Interesse an der Gesellschaft und freue mich, dass wir durch die gefassten Beschlüsse im Falle eines positiven Ausgangs des Insolvenzverfahrens eine gute Basis für den Neuanfang gelegt haben", sagt Vorstand Michael Winkel. So kurz nach meiner Bestellung war die Einarbeitung herausfordernd, ergänzt Winkel. Auf der Hauptversammlung wurde den Aktionäre einige weitergehende Informationen zugesagt, die nachfolgend publiziert werden.

So beträgt der körperschafts- und gewerbesteuerliche Verlustvortrag per 31.12.2021 rund 31 Mio. Euro. Dies stellt für die Gesellschaft einen gewissen Wert da, wenngleich die Hebung dieses Wertes an die Einhaltung enger gesetzlicher Vorschriften gebunden ist. Hinsichtlich des Insolvenzplans liegen der Gesellschaft noch keine gesicherten Informationen vor. Generell wird nach dem Schlusstermin der Insolvenzgläubiger die Masserverteilung vorgenommen und die Gesellschaft hiernach aus dem Insolvenzverfahren entlassen. Die Gesellschaft wird dazu gesondert informieren.

Der operative Fortbetrieb der sich in Liquidation befindlichen Gesellschaft ist durch eine Finanzierungszusage der PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, die der größte bekannte Einzelaktionär der tiscon AG iL ist, aktuell gesichert.

Ende der Mitteilung

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: tiscon AG Adresse: Nikolaus-Otto-Str. 11, 35440 Linden Land: Deutschland Ansprechpartner: Michael Winkel Tel.: +49 69 788 088 06 0 E-Mail: infomail@tiscon-ag.de Website: www.tiscon.de

ISIN(s): DE0007458804 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 10:42 ET (14:42 GMT)