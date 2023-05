DJ Prosieben-Großaktionär PPF will Beteiligung weiter erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Prosieben-Großaktionär PPF will seine Beteiligung an dem MDAX-Konzern weiter steigern. "Wir beabsichtigen, im Laufe der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Kauf oder auf andere Weise zu erwerben", teilte der Investor mit. Das tschechische Unternehmen bekräftigte zudem, einen Platz im Aufsichtsrat der Prosiebensat1 Media SE anzustreben.

PPF hält mittlerweile eine direkte Beteiligung von 10,1 Prozent an Prosieben. Inklusive Finanzinstrumenten sind PPF 13,1 Prozent zuzurechnen. Bei den Nominierungen zum Prosieben-Aufsichtsrat für die Hauptversammlung Ende Juni war kein Vertreter von PPF berücksichtigt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 10:42 ET (14:42 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.