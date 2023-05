Die Luftfahrtbranche erfreut sich aktuell an vollen Auftragsbüchern. Und davon profitieren vor allem Airbus und Boeing. Was den Sektor derzeit antreibt und was das für Anleger bedeutet, erklärt David Hartmann von Vontobel im Interview bei DER AKTIONÄR TV. Außerdem stellt der Experte für Zertifikate eine Möglichkeit vor, in die Luftfahrtbranche zu investieren. Im Fokus steht dabei eine Multi Aktienanleihe. Wie diese funktioniert, welche Chancen sie Börsianern bietet und welche Risiken die Investition birgt, erfahren Sie in der Sendung.