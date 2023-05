© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Die Coinbase-Aktie erhielt durch ein Analysten-Upgrade Rückenwind. Die britische Investmentbank Atlantic Equities stufte die Kryptobörse von neutral auf "Übergewichtet" hoch.

Simon Clinch, Analyst von Atlantic Equities bestätigte das Kursziel von 70 US-Dollar für die Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von circa 18 Prozent. "Die jüngsten Maßnahmen von Coinbase erlauben den Anlegern einen Blick auf die längerfristigen Chancen. Wir heben unsere Umsatzschätzungen um 8,2 und 7,4 Prozent im Geschäftsjahr 2023 bzw. Geschäftsjahr 2024 an. Damit ist Coinbase die beste Möglichkeit, einen Blick auf den Kryptomarkt zu werfen", lautet seine Begründung.

An der Börse kam das Upgrade gut an. Am gestrigen Handelstag legte das Papier um 7,5 Prozent zu. Derzeit notiert die Aktie bei ungefähr 60 US-Dollar, nachdem sie nach US-Börsenstart wieder leicht nachgab.

Clinch ist zuversichtlicher als seine Kollegen. Insgesamt liegt das mittlere Kursziel laut MarketScreener bei 67,39 US-Dollar. Die Gros der Analysten empfiehlt, die Aktie zu "halten".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion