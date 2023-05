EQS-Ad-hoc: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. Plan Optik AG: Plan Optik AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts Elsoff, 31.05.2023 - Der Vorstand der Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals durchzuführen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen. Durch die Ausgabe von bis zu 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") wird das bestehende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.275.000 gegen Bareinlage auf bis zu EUR 4.525.000 erhöht. Die Neuen Aktien sollen zum Platzierungspreis von EUR 3,75 je Neuer Aktie ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden und sind ab dem 1. Januar 2023 voll gewinnberechtigt. Hintergrund der Kapitalerhöhung ist die Gewinnung eines neuen Ankerinvestors, der Mittelerlös dient der Stärkung der Liquiditätsposition für das weitere Wachstum. Die Begleitung der Kapitalerhöhung erfolgt durch die BankM AG. Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3 D- 56479 Elsoff Tel.: +49 (0) 2664 5068 10 investor.relations@planoptik.de Über die Plan Optik AG Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.



