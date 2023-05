Die Aussicht auf eine Einigung im US-Schuldenstreit hatte den Bitcoin zu Wochenbeginn gestützt, doch nach zwischenzeitlich sechs Tagen mit steigenden Kurse in Folge muss er zur Wochenmitte erneut Federn lassen. Das hat auch mit den jüngsten Aussagen eines hochrangigen Fed-Mitglieds hinsichtlich der künftigen Geldpolitik in den USA tun."Ich sehe nicht wirklich einen zwingenden Grund für eine Pause", sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, in einem am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...