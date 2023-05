Der Ölpreis rutscht unerwartet kräftig ab. WTI-Öl fällt seit gestern früh von über 73 Dollar auf heute 67,13 Dollar im Tief (aktuell schon wieder 69 Dollar). Was ist hier los, und welches spannende Event am Ölmarkt steht kurz bevor? Die aktuelle Schwäche liegt einerseits am US-Dollar, der seit Tagen Stärke zeigt. Im TradingView Chart sehen ...

