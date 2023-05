DJ PTA-Adhoc: VAS AG: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und die Aktualisierung des Unternehmenskalenders 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wals-Siezenheim (pta/31.05.2023/17:15) - Die VAS AG gibt bekannt, dass der Jahresabschluss 2022 unter der Domain www.vas.co.at veröffentlicht wurde und im Bereich Berichte & Veröffentlichungen zu finden ist. Aufgrund von unaufschiebbaren Terminen wird die ordentliche Hauptversammlung, abweichend vom derzeitigen Unternehmenskalender, auf den 14.07.2023 verschoben. Der auf der Webseite der Gesellschaft publizierte Unternehmenskalender wird entsprechend angepasst.

Über die VAS AG:

Die VAS AG ist eine operative Holding, deren Tochtergesellschaften Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom aus Biomasse, Altholz und Reststoffen für private, industrielle und öffentliche Kunden realisieren und servicieren.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der VAS AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG oder zur WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, In Teilen oder zur Gänze IN den VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Rückfragehinweis und Kontakt:

VAS AG Lagerhausstraße 6 5071 Wals-Siezenheim

A-Österreich

+43 5 0435 - 0

office@vas.co.at

Ansprechpartner:in:

Lukas Thurner, Vorstand

Aussender: VAS AG Adresse: Lagerhausstraße 6, 5071 Wals-Siezenheim Land: Österreich Ansprechpartner: Lukas Thurner Tel.: +43 5 0435-0 E-Mail: lukas.thurner@vas.co.at Website: www.vas.co.at

ISIN(s): AT0VASGROUP3 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

