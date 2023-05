Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die 7×7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat am 26.04.2023 bekannt gegeben, eine Gläubigerversammlung betreffend die 4% Schuldverschreibung 2016 (2023) ("Anleihe") (ISIN DE000A169K35/ WKN A169K3) einzuberufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...