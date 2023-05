East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire) -Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -Herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet, feierte gestern die feierliche Eröffnung seiner neuen Q1 Scientific-Einrichtung in Belgien und gab die Unterzeichnung einer neuen kommerziellen Vereinbarung mit QUALIblood bekannt. QUALIblood ist ein in Belgien ansässiges Auftragsforschungsunternehmen, das pharmazeutische Unternehmen, In-vitro-Diagnostik-Unternehmen, Krankenhäuser und Universitäten mit analytischen Dienstleistungen für Blutuntersuchungen und Hämokompatibilitätstests unterstützt.Jonathan Douxfils, CEO von QUALIblood, sagte: "Dieser Vertrag stellt für alle Parteien einen bedeutenden Meilenstein dar, da er die Expertise von Q1 Scientific bei der Bereitstellung von erstklassigen Stabilitätslagerungslösungen mit den renommierten Forschungskapazitäten von QUALIblood zusammenbringt.""Wir freuen uns, QUALIblood und seinen Partnern biologische Lagerungsmedien zur Verfügung zu stellen, um die Forschung voranzutreiben, innovative Lösungen zu entwickeln und die Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verbesserung der medizinischen Versorgung zu unterstützen," sagte Stephen Delaney, Managing Director bei Q1 Scientific. "Diese Partnerschaft füllt eine bedeutende Lücke im belgischen und europäischen Biobanking-Ökosystem, in dem ein wachsender Bedarf an sicheren und zuverlässigen Lagerungslösungen für biologische Proben besteht."Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie weihte Q1 Scientific sein neues Stabilitätslager in Villers-le-Bouillet ein, das sich über 2.000 Quadratmeter erstreckt und mit hochmodernen temperaturgesteuerten Lagerkammern sowie modernsten Überwachungs- und Sicherheitssystemen ausgestattet ist. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Regierungsvertreter, Branchenexperten und wichtige Interessenvertreter teil.Die Expansion nach Belgien ergänzt die bestehende Präsenz von Q1 Scientific in Waterford, Irland und steht im Einklang mit der Strategie von Cambrex, sein Portfolio an Speziallösungen für die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung in Nordamerika und Europa zu erweitern.Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -Herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.400 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten für Markenprodukte und Generika für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen.Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Continuous Flow, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame Wirkstoffe. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, Präparate für die topische Anwendung, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.Informationen zu Q1 ScientificQ1 Scientific, ein Unternehmen der Cambrex-Gruppe, bietet in seiner 2.000 m² großen cGMP-Anlage in Belgien umweltkontrollierte Stabilitätslagerungsdienste für die pharmazeutische, medizintechnische und biowissenschaftliche Industrie an. Mit modernsten Einrichtungen und Fachwissen inden Bereichen temperaturkontrollierter Lagerung, Überwachung und Sicherheit gewährleistet Q1 Scientific die Integrität und Stabilität der Produkte seiner Kunden während ihres gesamten Lebenszyklus.Q1 Scientific mit Hauptsitz in Irland betreibt mehrere Einrichtungen in Europa und bietet seinen Kunden weltweit umfassende Lösungen für die Stabilitätslagerung. Q1 Scientific revolutioniert die Art und Weise, wie Pharmaunternehmen ihre Produkte lagern, und trägt dazu bei, dass neue Medikamente schneller auf den Markt kommen und die Unternehmen die Kosten für den Bau und die Überwachung ihrer eigenen Lagerkammern sparen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198585/Cambrex_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1830431/3511341/Q1_Scientific_Cambrex_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-feiert-die-feierliche-eroffnung-der-neuen-q1-scientific-einrichtung-in-belgien-und-schlieWt-den-ersten-kommerziellen-vertrag-uber-stabilitatslagerung-ab-301838845.htmlPressekontakt:Sabine Leclercq,sabine@backstagecom.be,+1 (919) 452-8393Original-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159100/5522231