Nach dem Kurs-Absacker im April hat sich die Aktie des polnischen Spieleentwicklers inzwischen fast komplett erholt - was auf dem aktuellen Niveau trotzdem kaum einen Anleger so richtig freuen dürfte. Charttechnisch befindet sich die Aktie von CD Projekt aber gerade in einer spannenden Situation. Und eine weitere spannende Neuigkeit gibt es.Der Kurs von CD Projekt ist jüngst an der Heimatbörse in Warschau über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 119,24 Zloty verläuft, gesprungen. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...