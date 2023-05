Die Commerzbank-Tochter Comdirect bietet ab sofort für ihr Tagesgeldkonto "Tagesgeld Plus" 3,25 Prozent Zinsen. Das Angebot richtet sich an Neukunden, der Zinssatz wird für sechs Monate garantiert. Damit reiht sich das Institut in die Top Ten der Tagesgeldanbieter ein. Spitzenreiter ist laut dem Verbraucherportal Biallo.de derzeit die schwedische TF Bank, die 3,35 Prozent bietet, gefolgt von Renault Bank (französische Einlagensicherung), Open Bank ...

