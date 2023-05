SRC Research stuft S Immo weiter mit Buy und Kursziel 18,0 Euro ein. "Die Gesellschaft treibt den Portfolioumbau, weg von Deutschland und von Wohnimmobilien weiter zügig voran. Gleichzeitig steht man kurz davor, in Wien einen grösseren Bestand an Büroimmobilien zu erwerben und hat im April in Tschechien einen grösseren bestand an Büro- und Hotelimmobilien zugekauft. Die bilanzielle Situation ist gut, mit einem Reduzierung des EPRA LTV von 39,4% am Jahresende 2022 auf nunmehr 32,7%", so die Analysten. Das Kursziel werde gestützt von einem fast unveränderten EPRA NTA je Aktie von knapp 26 Euro.

