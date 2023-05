Erfolgsmeldungen bei den AT&S-Werksneubauten: Am Hauptsitz in Leoben, wo derzeit ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Serienfertigung für IC-Substrat-Technologien entsteht, wurden bereits die ersten Maschinen eingebracht. In Kulim, Malaysia, wo AT&S die erste Produktionsstätte im südostasiatischen Raum baut, wurde die Fertigstellung von Werk 1 sowie ebenfalls die Anlieferung der ersten Maschinen gefeiert. An beiden Standorten soll 2024 die Produktion aufgenommen werden. In nur 14 Monaten wurde die Gebäudehülle des künftigen R&D- und IC-Substrate-Centers in der Steiermark hochgezogen, das neben den zwei bereits bestehenden Produktionsstätten als Werk 3 in Leoben in Betrieb gehen soll. Eine Brücke aus Glas und Stahl verbindet dieses neue Kompetenzzentrum mit den ...

