Bitcoin Kurs fällt unter 27.000-Dollar-Marke - Hochspannung vor Abstimmung im US-Schuldenstreit

Im Vorfeld einer entscheidenden Abstimmung im US-Schuldenstreit halten sich Anleger an den Krypto-Märkten bedeckt und gehen auf Nummer sicher. Vor diesem Hintergrund büßt das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin am Mittwochnachmittag über vier Prozent auf 26.877 Dollar je Einheit ein. Damit geht auch der Kampf um die runde 27.000-Dollar-Marke zunächst verloren. Anleger lechzen nach finaler Entscheidung - Diskussion um Anhebung der Schuldenobergrenze könnte bald abgeschlossen sein "Wir werden die Stimmen bekommen heute Abend. Es wird durchgehen", sagte der Republikaner Tom Emmer. Erst dann würde der Entwurf an den Senat weitergeleitet werden. Bereits am Wochenende hatten sich Republikaner und Demokraten auf eine Kompromisslösung im schwelenden Schuldenstreit geeinigt, welche allerdings erst im Kongress durchgewunken und anschließend von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet werden muss.

Die Unsicherheit über den Ausgang schürt zusehends Unsicherheit, zumal den Verantwortlichen die Zeit davonläuft. Ab dem 5. Juni droht der größten Volkswirtschaft die Zahlungsunfähigkeit, wie US-Finanzministern Janet Yellen jüngst warnte.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.