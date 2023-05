EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Corporate News vom 31. Mai 2023 HMS Bergbau AG: Rekordergebnisse im Jahr 2022 Umsatz 2022: + 127% auf EUR 971,9 Mio.

EBITDA 2022: +170% auf TEUR 15.354 (Vj.: TEUR 5.582)

Jahresüberschuss 2022: +225% auf TEUR 10.390 (Vj.: TEUR 3.201)

EUR 31,0 Mio. Liquidität per 31.12.2022 (31.12.2021: EUR 26,0 Mio.)

Dividendenvorschlag von EUR 0,77 (Vj.: EUR 0,04)

Prognose 2023: EUR 1 Mrd. Umsatz; EBITDA von EUR 15 Mio. Berlin, 31. Mai 2023: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat heute ihren Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht. Das HMS-Geschäftsjahr 2022 war überwiegend vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Sanktionen des Westens gegen Russland sowie die Abkehr Europas von russischen Energierohstoffen geprägt. Rasant steigende Rohstoff- und Energiepreise und volatile Nachfragemärkte waren die unmittelbaren Folgen. In diesem herausfordernden Umfeld zeigten sich die Vorteile eines flexiblen und international breit aufgestellten Rohstoffhandelskonzerns deutlich. So konnte die HMS Bergbau AG auf ein sich schnell verändertes Marktumfeld mit unternehmerischen Anpassungen wie der Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten und einer angepassten Risikosteuerung schnell reagieren und damit die sich ergebenden Ertragspotentiale ausschöpfen. Die im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich umgesetzten Maßnahmen spiegeln sich im Zahlenwerk wider. So wurde der Umsatz der HMS Bergbau AG auf fast eine Milliarde Euro Umsatz mehr als verdoppelt. Gleichzeitig erhöhten sich die Gewinne überproportional auf neue Rekordniveaus. Zum 31. Dezember 2022 wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 971,9 Mio. generiert, was einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 127 Prozent entspricht. Der signifikante Umsatzanstieg von EUR 544,2 Mio., führte zu einer überproportional verbesserten Ertragslage. Das EBITDA belief sich im Berichtszeitraum des Jahres 2022 auf TEUR 15.354 nach TEUR 5.582 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum des Jahres 2021. Der Jahresüberschuss verdreifachte sich und belief sich per 31. Dezember 2022 auf TEUR 10.390 nach TEUR 3.201 zum 31. Dezember 2021. Eine Liquidität zum Bilanzstichtag des 31. Dezember 2022 in Höhe von rund EUR 31,0 Mio. (31.12.2021: EUR 26,0 Mio.) trägt zu einer weiteren Stabilisierung und Erweiterung des bestehenden Handelsgeschäftes bei. Gleichzeitig eröffnet die wesentlich gestärkte Cashposition zusätzliche Handlungsspielräume für die Weiterentwicklung der HMS Bergbau AG zu einem international verantwortungsvoll agierenden, vertikal und horizontal aufgestellten Rohstoffhändler. Aufgrund des wirtschaftlich überaus erfolgreichen Jahres 2022 werden Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionärinnen und Aktionäre eine stark erhöhte Dividendenausschüttung je Inhaberaktie in Höhe von 0,77 EUR (Vj.: 0,04 EUR) zur Beschlussfassung auf der am 29. August 2023 stattfindenden Hauptversammlung vorlegen. Die mittelfristigen operativen Aussichten beurteilt das Management der HMS Bergbau AG trotz der globalen politischen Verwerfungen weiterhin als positiv. Hintergrund dieser Aussage ist eine weltweit steigende Energienachfrage. Hier sieht sich der Konzern vor allem aufgrund seiner internationalen Handelsbeziehungen und seiner Vor-Ort-Repräsentanzen gut aufgestellt. Entsprechend strebt der Konzern auch für die nächsten Jahre deutlich positive Ergebnisse an. Hinsichtlich der kurzfristigen Auswirkungen der globalen geopolitischen Verwerfungen muss mit weiteren, möglicherweise erheblichen, Veränderungen der Energie- und Rohstoffpreise kalkuliert werden. Vorbehaltlich der nach wie vor nicht absehbaren Folgen des Russland-Ukraine Krieges plant die Gesellschaft 2023 - trotz eines gefallenen Rohstoffpreisniveaus - einen Umsatz von ca. EUR 1 Milliarde, mit einer Rohmarge auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von ca. 3 Prozent und einem positiven EBITDA von ca. EUR 15 Millionen. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.





Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

E-Mail: investors@hms-ag.com



