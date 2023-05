EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Corporate News

123fahrschule teilt die Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts und weitere Details zur Umsetzung der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 26. Mai 2023 beschlossenen Kapitalerhöhung mit.

31. Mai 2023, Köln/Frankfurt am Main SE: Nach der erfolgten Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts (WIB) der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, die "Gesellschaft") durch die BaFin am 31. Mai 2023 und der geplanten Veröffentlichung des Bezugsangebots am 1. Juni 2023 im Bundesanzeiger wird die Bezugsfrist des Bezugsangebots an die Aktionäre der 123fahrschule einen Tag später als ursprünglich geplant, d.h. am 2. Juni 2023 beginnen. Letzter Tag der Bezugsfrist ist nunmehr der 16. Juni 2023 (12.00 Uhr MESZ). Angeboten werden weiterhin bis zu 310.375 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 7,00 je neuer Aktie. Das WIB kann ab sofort auf der IR-Webseite der 123fahrschule SE (unternehmen.123fahrschule.de) eingesehen werden.

Der Vorstand geht davon aus, dass relevante Bestandsaktionäre ihren Bezug jedenfalls teilweise ausüben.

Die am 26. Mai 2023 vom Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht findet in einer sehr wichtigen Phase der 123fahrschule SE statt. Nach dem starken Wachstum in den letzten Quartalen und der deutlichen Verbesserung des EBITDA seit Jahresanfang 2023, steht das Unternehmen vor einer weiteren wichtigen Entwicklungsstufe. Unter der Annahme, dass sämtliche Aktien bezogen bzw. platziert werden, hätte das Unternehmen mit den in der Kapitalerhöhung eingenommenen Mitteln die Möglichkeit, endgültig ein Umsatz- und Ergebnisniveau zu erreichen, welches einen nachhaltigen positiven Cashflow generiert. Dieses Niveau soll insbesondere durch die weitere Expansion in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der theoretischen Führerscheinausbildung sowie durch ein Wachstum in den bestehenden Fahrschul-Standorten der 123fahrschule erreicht werden.

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer

Klopstockstr. 1

50968 Köln



Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

