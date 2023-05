Die Aktie von Intel sorgt am Mittwoch für Furore am Parkett. Das Papier klettert in der Spitze um 7,4 Prozent. Grund: CFO David Zinsner blickt etwas optimistischer in die Zukunft.Intel-Finanzvorstand David Zisner erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz zwischen 12,0 bis 12,5 Milliarden Dollar. Das sagte Zisner am Mittwoch im Rahmen der von TD Cowens 51.Technology, Media & Telecom Conference.Die vorherige Prognose umfasste eine Spanne zwischen 11,5 bis 12,5 Milliarden Dollar. Kurzum: Intel blickt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...