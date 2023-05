MAILAND, Italien, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die OLON-Gruppe, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen für Organisationen für Auftragsentwicklung und -fertigung und den allgemeinen Markt, gibt den Baubeginn einer neuen Anlage am Standort der Gruppe in Rodano (Mailand, Italien) bekannt, die ausschließlich für die Verwaltung und Produktion von hochpotenten Wirkstoffen bestimmt sein wird. Diese werden zum Beispiel als Nutzlasten und Nutzlastverknüpfungen für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ACDs) verwendet, eine der vielversprechendsten neuen Krebstherapien, die die effektive Tötungsleistung von niedermolekularen Zytotoxinen mit der hochspezifischen Zielgenauigkeit von monoklonalen Antikörpern (mAbs) kombiniert.



"Etwa 80 % der zugelassenen oder in der Entwicklung befindlichen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate enthalten diese Art von Nutzlast, wie z. B. Dolastatine oder Maytansnoide", so Giorgio Bertolini, Senior VP R&D der Olon-Gruppe, "und es gibt auch andere hochstrategische Klassen von zytotoxischen Nutzlasten, wie Anthracycline, Camptothecin und Calicheamicin."

Der italienische Konzern, der über jahrelange Erfahrung mit hochpotenten pharmazeutischen Wirkstoffen verfügt, hat 22 Millionen Euro in eine neue Anlage für diese hochwirksamen Wirkstoffe investiert. Die Ultra-High-Containment-Produktionslinie wird hochwirksame und toxische Produkte herstellen und daher den Containment-Level OEB6 erreichen (Ziel-OEL 10 ng/m3).

Das neue Projekt sieht den kompletten Bau eines neuen Gebäudes vor, in dem eine zweite "Hülle" errichtet wird, die die Produktionsanlage und die Bereiche Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung sowie alle Nebenanlagen enthält. Dieses komplette, in sich geschlossene System wird alle Schritte des Prozesses umfassen: Synthese, Isolierung, Trocknung und Analyse: eine Ultra-High-Containment-Anlage.

Die erste Bauphase, der Bau des Forschungs- und Entwicklungsbereichs für die Nutzlast, hat bereits begonnen und soll bis zum ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung wird das Unternehmen die zweite Phase der Fertigstellung der Produktionslinie in Angriff nehmen, indem es die QC- und GMP-Produktionsbereiche einrichtet und die industriellen Produktionsanlagen installiert.

Für das in Italien ansässige Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, das seit mehr als einem halben Jahrhundert mit hochpotenten Wirkstoffen - einschließlich Krebsmedikamenten und Zytostatika - arbeitet, ergeben sich durch den Niedergang des Blockbuster-Modells mit hohen Volumina in der Onkologie und den Aufstieg von Nischentherapien auf der Grundlage der Präzisionsmedizin neue Chancen für ein kontinuierliches Wachstum.

Olon ist einer der wenigen Anbieter auf dem globalen Wirkstoffmarkt, der in der Lage ist, jede Stufe des Containments zu integrieren - von der ersten Wirkstoffentwicklung bis zur kommerziellen Herstellung und von wenigen Gramm bis zu Hunderten von Kilogramm.

