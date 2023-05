Freiburg (ots) -



Die Deutschen wollen gern in den eigenen vier Wänden leben. (...) Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat nun ein Programm aufgesetzt, mit dem sie den Erwerb von Wohneigentum fördern will. (...) Das ist ein richtiges Ansinnen, doch leider gleicht das Programm einem schlecht geschnittenen Anzug: Richtig gut scheint es niemandem zu passen. So erscheint es nicht plausibel, dass nur Neubauten und nicht der Kauf einer bestehenden Immobilie gefördert werden. Zumal diese häufig etwas günstiger sind und damit eher erschwinglich für diejenigen, die Geywitz fördern will: Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Auch sind günstige Kredite in Zeiten gestiegener Zinsen wichtig, doch die höchste Hürde für viele Hauskäufer ist es, das notwendige Eigenkapital aufzubringen. Eine große Position dabei ist die Grunderwerbssteuer. Sie für die erste selbstgenutzte Immobilie abzuschaffen, wie etwa Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert, wäre sinnvoll. https://www.mehr.bz/khs152m



