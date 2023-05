Innovatives Ausbildungsprogramm soll den Mangel an Schulleitern in israelischen Schulen beheben

HOLON, Israel, May 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Darca Schools, ein führendes Schulnetzwerk, das gleiche Bildungschancen für die am stärksten unterversorgten Gemeinden Israels bietet, ist heute gut in das zweite Jahr seines innovativen Schulungsprogramms, dem Education Leadership Accelerator (ELA), gestartet. Dieses bahnbrechende Programm, das vollständig von der Azrieli Foundation finanziert wird, ist Teil der laufenden Bemühungen, das gesamte israelische Schulsystem zu verbessern.



"Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind der größte Motor für positive Veränderungen an unseren weiterführenden Schulen, und exzellente Führung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres erfolgreichen Ansatzes. Es ist offensichtlich, dass die Schulen in Israel Schwierigkeiten haben, herausragende Leitungskräfte für diese unterfinanzierten, unterbewerteten und überlasteten Positionen zu rekrutieren und zu halten", so Dr. Gil Pereg, Gründer und CEO von Darca Schools. "Um dieses kritische Vakuum an Leitung zu füllen, die positive Veränderungen herbeiführt, hat das ELA-Programm gezeigt, dass es den Pool an verfügbaren Verwaltungskräften erheblich erweitert, indem es ihnen die Schulungen und Ressourcen bietet, die sie brauchen, um ihren Schülern zum Erfolg zu verhelfen."

Der Mangel an erfahrenen Schulverwaltungskräften ist nach wie vor eine Herausforderung für den gesamten Staat Israel. Wie in einem Bericht von 2019 in TheMarker dargestellt, fehlen dem Bildungsministerium jedes Jahr im September 200 bis 300 zertifizierte Schulverwaltungskräfte. Dieses Problem wird noch dadurch verschärft, dass etwa ein Viertel der neuen Schulleiterinnen und Schulleiter ihren Job innerhalb der ersten zwei Jahre aufgibt, was auf eine unzureichende Vorbereitung und Ausbildung dieser Fachkräfte vor der Übernahme ihrer Leitungsrolle hindeutet.

Das ELA-Programm von Darca wird, wenn es voll angelaufen ist, die Ressourcen bereitstellen, um jährlich bis zu 70 Stipendiaten einzustellen und sie in die Lage zu versetzen, innerhalb von drei Jahren einer weiterführenden Schule als Schulleiter vorzustehen.

Das ELA-Programm verbindet theoretisches Lernen mit einem erfahrungsbasierten Schulungsprogramm vor Ort. Dazu gehören u. a. Job Shadowing und Besuche vor Ort, wobei die Fallstudienmethode eingesetzt wird, um die Herausforderungen des echten Lebens zu simulieren, die ein traditioneller Lehrplan nicht vermitteln kann. Zu Beginn des Programms werden die ELA-Stipendiaten mit Schulleiterinnen und Schulleitern aus der Praxis zusammengebracht, um sich persönlich ein Bild von den Aufgabenbereichen und den besten Praktiken zu machen. Zusätzlich zu diesen Ausbildungen verstärken Besuche vor Ort die kontextuellen Grundlagen für neue Schulleiterinnen und Schulleiter. Dazu gehören auch internationale Touren, auf denen neue Ansätze für innovative Pädagogik und Sozialpädagogik vorgestellt werden.

Im 12. Jahr seines Bestehens nutzt Darca Schools sein innovatives und geschäftsorientiertes Management, um Schulen in unterversorgten Gemeinden Israels, die vor Herausforderungen stehen, in Bildungseinrichtungen von höchster Qualität zu verwandeln. Die messbaren Erfolge von Darca mit mehr als 25.000 Schülerinnen und Schülern an 47 Schulen beweisen, dass ein Wandel in allen Bildungssystemen möglich ist, wenn man die Finanzierungslücken verkleinert und nichts weniger als Spitzenleistungen erwartet. Der hoch angesehene Verwaltungsrat des Netzwerks, in dem auch die strategischen philanthropischen Partner Youth Renewal Fund, Azrieli Foundation und Gerald and Gail Ronson Family Foundation vertreten sind, legt die ehrgeizige Vision von Darca fest und trägt zusätzlich zu den großzügigen philanthropischen Ressourcen seine jeweiligen und unschätzbaren Führungsqualitäten bei. Durch die Stärkung der Schulleitung, die Förderung der Lehrkräfte und die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Ressourcen, die ihre Neugier wecken und ihnen ein starkes Selbstvertrauen vermitteln, beschleunigt Darca den Weg der Schüler zum Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.darca.org.il .

