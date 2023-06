Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Es hat sich herumgesprochen, dass bestimmte Lebensmittel schlecht fürs Klima sind, zum Beispiel Fleisch oder Milchprodukte. Und gerade, wenn sie aus konventioneller Produktion kommen, belastet das die Umwelt. Doch es gibt Lösungen. Wie sich Wissenschaftler das Essen der Zukunft vorstellen, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Lebensmittel sollten zukünftig nachhaltig sein und dennoch bezahlbar. Was aber heißt das für uns? Stehen unsere bisherigen Lieblingsgerichte wie Döner, Spaghetti und Currywurst weiterhin auf der Speisekarte? Wahrscheinlich schon, sagt Katja Töpfer von der Apotheken Umschau:O-Ton Katja Töpfer 20 sec."Ich glaube, wir werden auch in der Zukunft nicht auf unsere Lieblingsspeisen verzichten müssen, aber wichtig ist, dass wir unseren Fleischkonsum senken und mehr pflanzliche Nahrungsmittel essen. Einfach weil dieser hohe Fleischkonsum unseren Planeten an seine Grenzen bringt."Sprecherin: Weniger Fleisch zu uns nehmen - ein Weg dahin könnte sein, dass wir uns auch von Insekten ernähren, zum Beispiel von Heuschrecken. Doch das heißt nicht, dass sie als Ganzes auf den Tisch kommen....O-Ton Katja Töpfer 18 sec."... sondern dass quasi diese Proteine der Heuschrecken aufgereinigt werden, aufbereitet werden und dann zum Beispiel in irgendwelchen Proteinriegeln oder in Puddings oder in Fleischersatzprodukten dann verwendet werden. Das kann durchaus eine leckere und gesunde Alternative zu Fleisch sein."Sprecherin: Das dürfte für viele gewöhnungsbedürftig sein, aber die Ernährungsgewohnheiten werden sich ändern. Auch Fisch dürfte in Zukunft weniger auf dem Speisezettel stehen. Allein schon, weil es immer weniger davon gibt und er immer teurer werden wird:O-Ton Katja Töpfer 15 sec."Daher könnten auch Produkte aus dem Meer eine Alternative sein, etwa Quallen oder Seegurken, Algen. Daraus lassen sich mit technologischen Verfahren auch sehr leckere Produkte herstellen, daran wird gerade geforscht."Abmoderation: Lebensmittel aus Insekten, Quallen oder Seegurken zu finden, ist hierzulande bisher kaum möglich, schreibt die Apotheken Umschau. Doch wer ein mögliches Superfood der Zukunft ausprobieren möchte, könnte es mit Quinoa versuchen. Diese getreideähnliche Pflanze gilt aus vielen Gründen als Superpflanze, man bekommt sie mittlerweile auch in Supermärkten und kann leckere Gerichte daraus zubereiten.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5522300