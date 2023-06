NEU-DELHI (ots/PRNewswire) -Ermöglicht Temenos-Kunden den Zugang zu den robusten Content-Management-Funktionen von Newgen OmniDocsNewgen Software, ein führender Anbieter der digitalen Transformationsplattform (https://newgensoft.com/platform/) NewgenONE mit niedrigem Programmieraufwand, gab bekannt, dass die NewgenONE OmniDocs Platform im Temenos Exchange (https://www.temenos.com/community/exchange/providers/newgen/) Partner-Ökosystem für integrierte Fintech-Lösungen verfügbar ist.Die NewgenONE OmniDocs-Plattform ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, von der Erfassung bis zur Entsorgung und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Die Plattform lässt sich nahtlos in Temenos Transact und Temenos Infinity integrieren, so dass die Benutzer Inhalte über ihr Kernbankensystem hinweg verwalten und digitalisieren können. Die Lösung bietet Funktionen wie erweiterte Dokumentenversionierung, Zugriffskontrolle, intelligente Inhaltsdienste und fortschrittliches Metadatenmanagement, die das Kernbankgeschäft unterstützen.Temenos Exchange bringt Innovationen schneller und in größerem Umfang auf den Markt. Das Ökosystem bietet vorintegrierte und zugelassene Fintech-Lösungen, die einfach auf der offenen Plattform von Temenos für Composable Banking eingesetzt werden können. So können Banken die Entwicklung neuer Finanzdienstleistungen beschleunigen und gleichzeitig die Entwicklungskosten senken.Martin Bailey, Direktor für Innovation und Ökosysteme bei Temenos, sagte: "Temenos Exchange fungiert als Beschleuniger für Fintechs und Softwareentwickler und unterstützt sie bei der Entwicklung, Validierung und Monetarisierung neuer Banklösungen. Durch den Beitritt zu Temenos Exchange kann Newgen Software einmalig entwickeln und seine Lösung an ein riesiges Bankpublikum von 3.000 Kunden in 150 Ländern verkaufen. Zusammengenommen bedient diese Community die Bankbedürfnisse von 1,2 Milliarden Menschen weltweit".Rajvinder Singh Kohli, SVP, Newgen Software, sagte: "Weltweit verlassen sich Banken auf NewgenONE OmniDocs, um den Lebenszyklus ihrer Inhalte zu optimieren, die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Die Teilnahme von Newgen an Temenos Exchange erweitert unser Engagement für die Bankenbranche und ermöglicht es Temenos-Kunden, die Vorteile von NewgenONE OmniDocs problemlos zu nutzen. Wir freuen uns darauf, die Leistungsfähigkeit der Temenos-Plattform zu nutzen, um Banken auf ihrem digitalen Weg zu unterstützen.NewgenONE OmniDocs ist eine branchenweit anerkannte Plattform für Content-Services (https://newgensoft.com/platform/content-services-platform/), die es Unternehmen ermöglicht, Inhalte zu erstellen, gemeinsam zu nutzen, umzuwandeln und in Geschäftsprozesse einzubinden sowie Erkenntnisse zu gewinnen. Es hilft Unternehmen, mit der Kraft digitaler Inhalte ein hervorragendes Kundenerlebnis zu schaffen."Informationen zu Newgen Software Technologies LimitedNewgen ist der führende Anbieter einer einheitlichen digitalen Transformationsplattform mit nativer Prozessautomatisierung (https://newgensoft.com/platform/low-code-process-automation/business-rules-management/), Content-Services, Kommunikationsmanagement (https://newgensoft.com/platform/omnichannel-customer-engagement/) und KI/ML (https://newgensoft.com/platform/artificial-intelligence-ai-cloud/) -Funktionen. Weltweit vertrauen erfolgreiche Unternehmen auf die branchenweit anerkannte Anwendungsplattform mit niedrigem Programmieraufwand von Newgen, um komplexe, inhaltsorientierte und kundenorientierte Geschäftsanwendungen in der Cloud zu entwickeln und bereitzustellen. Vom Onboarding bis zu Serviceanfragen, von der Kreditvergabe bis zum Underwriting und für viele weitere Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen ermöglicht Newgen eine einfache, schnelle und flexible Nutzung.Weitere Informationen finden Sie unter www.newgensoft.com und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/newgen/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1836509/Newgen_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/newgenone-omnidocs-platform-jetzt-auf-temenos-exchange-erhaltlich-301839517.htmlPressekontakt:Ryan Rocque,Newgen Software Technologies Limited,+91-8595065539,ryan.rocque@newgensoft.comOriginal-Content von: Newgen Software Technologies Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095247/100907351