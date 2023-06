ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Emmen, Schweiz, 1. Juni 2023 PRESSEMITTEILUNG

ALSO unterstützt SMBs mit KI-Lösungen



Angesichts des immensen Potenzials von Künstlicher Intelligenz (KI) für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs) hat der Technologieanbieter vor gut zwei Jahren seine KI-Plattform eingerichtet, die es Betrieben jeder Größe ermöglicht, diese bahnbrechende Technologie optimal für sich zu nutzen.

Zu den aktuellen Angeboten von ALSO gehören Chatbots, eine robuste Übersetzungsmaschine, das von Microsoft angebotene ChatGPT sowie generative KI-Modelle von Adobe zur Erstellung von Designs. Diese innovativen Produkte ermöglichen es Firmen insbesondere, die Interaktion mit Kunden zu optimieren, Prozesse effizienter zu gestalten und Sprachbarrieren zu überwinden. Sie alle sind über die ALSO Cloud verfügbar. In den kommenden Monaten werden weitere KI-Anbieter hinzukommen und das Ökosystem um neue Einsatzmöglichkeiten und Plugins erweitern.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), betont: "KI wird eine Notwendigkeit für alle Unternehmen sein, nicht ein Privileg für einige wenige. Aber wie bei vielen Technologien, ob 3D-Druck, IoT, Gaming oder Cybersicherheit, wird nur ein verantwortungsvoller Einsatz unsere Lebensqualität verbessern."

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 30 Ländern Europas und über PaaS-Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Das ALSO-Ökosystem umfasst ein Gesamtpotenzial von rund 120 000 Wiederverkäufern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Anbietern in über 1450 Produktkategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand an. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt die Kunden bei der Entwicklung von maßgeschneiderten IT-Lösungen. Abonnementbasierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Fokus des Bereichs Service. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com.

Über Droege Group

Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.

